BTS разкриха обложката на новия си студиен албум „ARIRANG“ и пуснаха анимационен трейлър дни преди официалната премиера на проекта.

„ARIRANG“ включва 14 песни и очертава следващата посока за групата след паузата в съвместните ѝ издания. По официална информация всички членове участват активно в създаването на проекта, който поставя акцент върху идентичността, корените и общия им артистичен път.

Самото заглавие носи и силен културен смисъл. „Arirang“ е сред най-разпознаваемите корейски фолклорни песни и се свързва с теми като близост, раздяла, памет и повторна среща. Именно тази символика стои в основата на албума, който насочва вниманието не само към новата музика, но и към по-дълбоката връзка на групата с корейската културна традиция.

Новата визия на BTS също подсказва промяната. В обложката RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V и Jung Kook се появяват в костюми и сдържано, уверено присъствие — образ, който подчертава по-зрелия облик на групата в този нов етап.

Около „ARIRANG“ вече се развива и мащабна международна кампания. На 21 март BTS ще се качат отново на сцената със специалното събитие “BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG” на Gwanghwamun Square в Сеул, а шоуто ще бъде излъчено и в Netflix.

Снимка: Вирджиния Рекърдс

Паралелно с това в Сеул стартира и „BTS THE CITY ARIRANG SEOUL“ - поредица от активности, свързани с новия албум и неговото излизане. Така „ARIRANG“ се оформя не просто като нов запис в дискографията на BTS, а като голямо международно поп събитие с ясно културно послание и мащаб отвъд музикалната сцена.

статистика от административния панел на сайта и социалните мрежи.

Албумът „ARIRANG“ излиза на 20 март и идва като първото общо издание на групата от 2022 г. насам.