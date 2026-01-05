Bruno Mars резкри, че е готов с новия си албум

Bruno Mars разкри, че е завършил работата по дългоочаквания си следващ самостоятелен студиен албум.

Американският певец, автор на песни и продуцент издаде третия си и най-скорошен албум, многократно носителя на Grammy, „24K Magic“, преди десетилетие, през 2016 г.

По-късно той обедини сили с Anderson .Paak, за да сформират дуото Silk Sonic, които издадоха албума си „An Evening With Silk Sonic“ през 2021 г.

Оттогава Mars си партнира с Lady Gaga в хитовата балада „Die With A Smile“, работи с Rosé от BLACKPINK по големия съвместен трак „APT“ и участва в сингъла на Sexyy Red „Fat Juicy & Wet“.

В понеделник, 5 януари, Bruno сподели кратка, но вълнуваща информация за следващия си самостоятелен проект.

„Албумът ми е готов“, написа той в X/Twitter, където има над 36 милиона последователи. Много от феновете му споделиха вълнението си от новината в секцията за отговори, като един написа: „Чакахме от години, човече. По-добре да си заслужава“.

Mars не разкрива повече информация за предстоящия си нов албум, но актуализацията предполага, че той ще се появи някъде през 2026 г.

В четиризвездна рецензия на „24K Magic“, NME описва албума като „половин час парти мелодии, които звучат като най-добрите парчета от R&B от 90-те“. И добавя: „Малко албуми, предназначени да звучат като парти, всъщност се изпълняват като такова, но Bruno Mars го е направил със стил“.

Междувременно, „APT“ на Rosé и Mars наскоро беше обявена за една от 20-те най-добри песни в света на TikTok за 2025 г. Парчето преди това се класира на 14-то място в списъка на NME с 50-те най-добри песни за 2024 г.