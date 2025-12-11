Керана и Космонавтите с нов сингъл

Керана и Космонавтите пуснаха нов сингъл.

Парчето, озаглавено „Този град“, идва придружено от официален видеоклип, режисиран от Пламена Мирчева и нейния екип от Wolfpack Studio.

Песента бележи старта на техния нов EP проект, включващ общо три сингъла. Останалите две песни все още могат да бъдат чути единствено на живо, по време на предстоящите концерти на групата.

Снимка: PR Press

„Този град“ деликатно съчетава поп и рок елементи, запазвайки характерната за групата музикална енергия и стил, но добавя и едно ново, по-различно и модерно звучене. Тексът е на Керана, аранжимент Керана и Космонавтите, с участието на Роби и Алек (vezhdi).

Следващите концерти на Керана и Космонавтите са на 23 декември в Сливен и на 26 декември в София.