Jupiter 7 гостуваха на радио N-JOY

Нео Куртев и Йоана Атанасова от младата група Jupiter 7 гостуваха в шоуто "Над нещата" с VenZy и разкриха детайли за песента си "Няма смисъл" и клипа към нея.

Видеото е дело на режисьора Жоро Марков и допълва енергията на песента. Текстът и музиката са дело на Нео и Краси Куртев.

Ето част от разговора:

VenZy: Вие вече сте доста продуктивни и доста креативни. Пускате все повече нови готини, актуални, модерни и музикантски неща. Какво ви мотивира и какво ви дава смисъл да продължавате да създавате музика.

Jupiter 7: Може би е много банално, но любовта към музиката ни държи толкова много години, тъй като ние ... Казвам толкова много години, тъй като ние сме от първи клас в музикалното училище, почти всички от групата и вече дванайсет, някои петнайсет, някои двайсет години се занимаваме с музика.

VenZy: Добре, да си поговорим сега за песента ви "Няма смисъл". Как се появи тази песен?

Jupiter 7: Написахме я с вокалиста на група Акага и мой баща, който за съжаление миналата година загубихме - Краси Крутев, но заедно с него създадохме песента и тя носи такъв дух, че няма смисъл да се притесняваме, няма смисъл, всичко е игра всъщност, че трябва да бъдем щастливи и всичко е наред. В крайна сметка заедно сме и нещата се получават. Това всъщност беше неговият начин на възприемане на живота.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

За групата

Jupiter 7 е група, създадена от вокалиста и басист на Акага, Краси Куртев, в рамките на проекта Акага Академия. Членовете са студенти от Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" в София.

Членове на Jupiter 7 са:

Нео Куртев - Китара,Вокал

Малена Шишкова - Вокал

Йоана Атанасова - Пиано,,Вокал

Елиа Найман - Бас китара

Иван Петков - Тромпет

Боян Арбов - Барабани

Али Мохамед - Тромбон