Dasha споделя чисто нов трак, озаглавен „Like It Like That“.

В кинематографичното официално музикално видео участват Rob Rausch от “Love Island” и специалния гост-предприемач и инфлуенсър Briley King.

„Like It Like That“ е за това да се освободим от напрежението, за да се чувстваме „както трябва“ в любовта и да прегърнем моментите, които не се вписват в плана. В този момент от живота си не се опитвам да разбера всичко – понякога така нареченият грешен човек е точно правилният за момента“, каза Dasha за песента.

Добавяйки: „Мисля, че има толкова голям натиск да срещнеш „единствения“ и да се получи от първия опит, особено за жените, но аз съм на 25. Не търся съвършенство, търся добри истории и чувства, от които мога да направя песни. Нямам представа какво правя половината време и все още изучавам себе си... Мисля, че всички на моята възраст правят същото. Все още не искам да срещна моя човек. Все още не съм готова за тази част от живота. Без натиск, без план, просто каквото и да е, което кара сърцето ти да прескочи няколко удара и ти напомня, че това е чувството, което те кара да живееш. Да оставиш нещата да са такива, каквито са...“

Показвайки друга страна на певицата, „Like It Like That“ се нарежда забележително след „Not At This Party“ и емоционалната „Oh, Anna!“, първите два сингъла от предстоящият ѝ нов проект. По-рано тази година тя издаде и енергичен ремикс на „Not At This Party“ от носителя на награда Grammy суперзвезда, продуцент и DJ David Guetta. Песента е генерирала над 120 милиона стиймвания, а Dasha изпълни хита във вечерното шоу на Jimmy Fallon по NBC.

„Like It Like That“ вече е наличен чрез Warner Records/Орфей Мюзик.

Следващия месец Dasha ще се появи на червения килим на наградите MTV 2025, където ще бъде номинирана за „Push Performance of the Year“, преди да се отправи на турне в Канада през септември и към Великобритания, за да подгрява пред кънтри суперзвездата Kane Brown през октомври.

По-рано тази година тя озарява сцената Mane на фестивала Stagecoach, получавайки единодушно признание и попадайки в заглавията на вестниците. Впечатлено, GLAMOUR заявява: „Детското ѝ вълнение беше заразително, екстазът на изпълнител, намиращ публиката си, и скандиращите фенове“. Наскоро тя завърши откриващото си изпълнение за Thomas Rhett в неговото турне Better In Boots. Тя беше номинирана и за „Най-добра нова изпълнителка на годината“ на наградите на Академията за кънтри музика (ACM) за 2025 г.

Dasha избухна с издаването на вече 40-кратно платинения си сингъл „Austin (Boots Stop Workin’)“ от дебютния си кънтри албум „What Happens Now“ през 2023 г.. С помощта на танц, хореографиран от Dasha, песента се превърна в световна сензация – превзе TikTok, honky tonks и радистанциите по целия свят, като същевременно натрупа над 1,4 милиарда стриймвания.

Това, което последва, беше просто сензационно. Певицата си осигури желани места в меките на кънтри музиката през 2024 г. - Stagecoach, Austin City Limits, CMT Awards и CMA Fest. Нейната успешна година обаче не спря дотук. Тя разпродаде първото си глобално хедлайн турне „Dashville USA“, и участва в две от най-големите телевизионни предавания за годината – Macy’s Thanksgiving Day Parade и Rockin’ New Year’s Eve на Dick Clark. Песента се превърна в една от най-стриймваните кънтри песни през 2024 г. и спечели People’s Choice Country Awards за „Жена изпълнител“.