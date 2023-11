Victoria издаде своя версия на хита "All I Want for Christmas Is You"

Victoria направи ексклузивна премиера на новия си проект по време на бляскаво музикално събитие във Варшава.

Певицата Victoria представи за първи път пред публика своя вариант на вечния коледен хит на Марая Кери - "All I Want for Christmas Is You", в колаборация със световнопризнатия полски пианист Aleksander Dębicz. Песента е с чисто нов аранжимент, който обещава да направи предстоящите ви празници още по-уютни и светли.

Видеото към песента е не по-малко емоционално и въздействащо, като в него са събрани ексклузивни и невиждани досега моменти от личния живот на Victoria.

„Много съм щастлива, че направихме точно този проект за Коледа, в който споделих едни от най-съкровените си лични спомени през годините. Когато видях видеото за първи път, изпитах в себе си много емоции. Носталгия, смях, обич, тъга, уют и отчасти - мир.

Във видеото са включени част от най-милите моменти в живота ми и съм благодарна, че успяхме да направим нещо толкова истинско и лично. Докато избирахме кадрите, изпитах много различни емоции, преминавайки през тези спомени. Изживях ги отново. Винаги плача, когато гледам края, защото моят баща го няма и ми липсва страшно много. Обичам го и всеки ден мисля за него – сигурна съм, че се гордее с мен.“ – споделя Victoria за емоциите от видеото.