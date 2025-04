Patryk Skoczyński и VICTORIA обединиха сили

Изгряващата полска звезда Patryk Skoczyński разкрива своя най-личен сингъл досега „I'll Be There" – емоционална, двуезична балада, създадена в сътрудничество с VICTORIA, всепризнатата българска певица и автор на песни и сензация на Евровизия.

Тази деликатна, но силна песен изследва универсалните теми за любовта, загубата и копнежа - и удря точно там, където боли, по най-добрия възможен начин.

От първите ноти на пиано, композирана и продуцирана от самия Patryk, „I'll Be There" въвлича слушателите в един нежен, интроспективен свят, където тишината говори толкова силно, колкото и емоцията. Ефирните вокали на VICTORIA отразяват топлината на Patryk, сплитайки заедно дует, който се чувства като разговор между две емоционални сърца.

Това издание бележи нова ера за Patryk: не само като вокалист и автор на песни, но и като композитор и продуцент. „I'll Be There"" е доказателство за неговата еволюция като многоизмерен артист, който не се страхува да разкрие вътрешния си свят чрез музика.

За Patryk Skoczyński:

Patryk е полски завлядяващ изпълнител и е известен със своята типична комбинация от продуциране, ръководено от мелодия, интроспективни текстове и магнетично сценично присъствие. След като спечели популярност в TikTok – включително и хитово съдържание с Teddy Swims – той бързо привлече вниманието както на феновете, така и на музикалната индустрията. През 2024 г. той подкрепи шоуто на Christopher във Варшава и сега подготвя дебютния си албум, чрез Warner Music Poland.

За VICTORIA:

VICTORIA се издигна до световно признание като изпълнител на България на Евровизия 2020 с пробивното парче „Tears Getting Sober", приветствано като фаворит преди отмяната на конкурса. Дебютното ѝ EP от 2021 г. „a little dramatic" натрупа над 15 милиона стриймвания и ѝ спечели място в „30 Under 30" на Forbes България. През 2024 г. тя се обърна към по-мрачен, по-алтернативен поп с песни като „Paradox" и „sad girl summer (not again)", последвани от мечтаната зимна мелодия „sad girl winter (again)".