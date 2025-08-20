Алена Вергова с първа си авторска песен

Алена Вергова, позната от театралната сцена и телевизионния екран, прави смел завой към музиката с първата си авторска песен „Приключваме“.

Песента е по текст на самата Алена, а музиката е създадена в съавторство със Симеон Божилов, който е и аранжирал парчето. Записите са подкрепени от музикантите Сами (бас), Цецо (китара), Калата (ударни) и Симо (пиано), чието звучене оформя магичната атмосфера на сингъла. Режисьор на видеото е Алена, а оператор – Ангел Генков.

„Аз самата влизам без очаквания, но с огромен хъс. Шубето е най-големият страх, но се опитвам да не му се впечатлявам. Знам само, че както и да се развие парчето, няма да е последно – защото имам много неща, които не мога да кажа в живота, но мога да ги напиша, изпея и изсвиря,“ споделя Алена. „Не искам ефекти и модулации на гласа. Искам чистота – любов, думи и чувства, които да трогват хората по техния начин“.

Текстът на „Приключваме“ е написан още по време на следването ѝ в НАТФИЗ, но днес за Алена той носи по-дълбок смисъл: „Парчето ни тласка да се замислим, че с гадните, безсмислени и задушаващи неща в живота трябва да приключваме навреме. И че от лъжите – просто няма смисъл. Не трябва да позволяваме на никого да ни определя собственото щастие“.

Вергова, която тази година завърши НАТФИЗ в класа на проф. д-р Ивайло Христов, вече е част от трупата на Театър „Българска армия“. Публиката може да я види в постановките „Много шум за нищо“, „Ножица-трепач“, „Урок по български“ и „Истината или се осмеляваш“. Освен в театъра, Алена работи и в киното – предстои премиерата на късометражния ѝ филм „Срам“, където е сценарист и режисьор, а неотдавна зрителите я видяха и в сериала „Майките“.

С музикалния си дебют Алена поставя началото на нов етап – женска банда, в която зад барабаните е Ана-Мария Пламенова, на китарата свири Йоана Шопова, а басът е в ръцете на Яна Миладинова (JinxY). „Съвсем скоро ще обявим предстоящите концерти. Очакват се още авторски парчета, много кеф от работата и… проба-грешка. Човек пробва и се учи, докато е жив,“ казва Алена с усмивка.

Сингълът се разпространява във всички дигитални платформи от Warner Music чрез Орфей Мюзик – смартлинк, а публиката може да гледа Алена Вергова с група на живо на 17 октомври във FOMO, София.