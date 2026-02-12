ROSALÍA пусна ново видео

ROSALÍA разгръща света на “Sauvignon Blanc”с нов визуален акцент.

Режисьор на видеото е Noah Dillon, който стои и зад обложката на проекта.

В “Sauvignon Blanc”, част от албума LUX, носителката на Grammy представя темата за освобождаване от материалното в търсене на по-дълбока, истинска връзка - свят, в който емоционалната и духовната близост се превръщат в най-ценната валута. Визуализацията следва същата концепция, минималистична и заснета сред пустинен пейзаж, където ставаме свидетели на една тиха любовна история с невидим партньор.

Само ден по-рано ROSALÍA бе обявена за корицата на Vogue U.S. (Пролет 2026), новина, която идва непосредствено преди предстоящото ѝ участие на BRIT Awards на 28 февруари.

LUX беше посрещнат с мигновен критически успех. Rolling Stone го определи като „най-зашеметяващото ѝ предложение досега“, Pitchfork го нарече „сърдечно авангардно класикъл-поп изживяване, преминаващо през жанрове, романтика и религия“, а Associated Press заяви, че ако има авангардно спасение в поп музиката, то носи името LUX.

Албума бележи най-силния дебют в кариерата на ROSALÍA, достигайки #1 в Spotify Global Top Albums Chart и реализирайки най-големия стрийминг старт в историята на платформата за испаноезична изпълнителка.