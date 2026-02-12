Britney Spears продаде правата върху музикалния си каталог

Американската певица Britney Spears е продала правата върху музикалния си каталог на Primary Wave.

Това е същото издателство, което държи и правата върху музиката на Bob Marley, Whitney Houston, Prince и John Lennon, предаде АФП.

Точната сума на договора не се съобщава, но според източници, цитирани от портала за знаменитости TMZ, става въпрос за около 200 милиона долара. Според тях Spears е доволна от сделката, сключена на 30 декември м.г.

Сумата е сравнима с продажбата на правата върху музикалния каталог на канадския певец Justin Bieber през 2023 г.

През 2008 г. Britney беше призната за частично недееспособна поради проблеми с наркотици и опасения за психическото й здраве. Оттогава финансите на изпълнителката, включително многомилионния й доверителен фонд, се контролираха от баща й и назначен от съда адвокат. На 13 ноември 2021 г. американски съд постанови прекратяване на настойничеството на бащата над дъщеря му.

Състоянието на 44-годишната певица, носителка на редица музикални награди, включително Grammy, се оценява на около 60 милиона долара.

Певицата, известна с хитовете си "Baby One More Time" и "Oops!... I Did It Again", се присъединява към нарастващия списък от артисти, продали музикалните си права през последните години - от Bruce Springsteen, Bob Dylan, Shakira и KISS.