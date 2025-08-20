Twenty One Pilots издадоха нова песен

Twenty One Pilots издадоха „Drum Show“.

Песента и придружаващото я видео, режисирано от дългогодишния им сътрудник Mark Eshleman и заснето в родния град на групата, Кълъмбъс, Охайо, са второто издание от предстоящия дългоочакван албум на Twenty One Pilots – „Breach“, който ще излезе на 12-ти септември.

След издаването на „Breach“, Twenty One Pilots ще се впуснат в турнето „THE CLANCY TOUR: BREACH 2025“, което ще обиколи стадионите и амфитеатрите в Северна Америка, започвайки на 18-ти септември с разпродаден концерт на „TQL Stadium“ в Синсинати и завършвайки с две вечери на „BMO Stadium“ в Лос Анджелис. Пълният маршрут на турнето можете да намерите по-долу, а билетите са в продажба на twentyonepilots.com/tour.

„Drum Show“ следва вече издадения сингъл „The Contract“, който отбеляза най-успешния дебют в кариерата на групата и в момента е на първо място в ефира на радиостанциите с формат „Alternative“ – за 12-ти път правят това постижение. Съвсем наскоро песента беше номинирана за „Най-добро рок видео“ на наградите MTV VMA през 2025 г. „Drum Show“ направи своята премиера по „BBC Radio 1“ като техния най-горещ запис, придружен от интервю.

Заедно с новата песен, групата представи 3 ексклузивни бокс сета, свързани с ключови герои в историята на албума: „Dark Clancy Edition“, „Nova Bishop Edition“ и „Torchbearer Edition“. Всеки сет включва кутия тип книга с панти, отделение за CD и повдигаща се врата с уникални цветове и текстура, които разкриват съдържание, включващо ексклузивна бандана, стикери, плакат, книжка с 24 страници и ID карта на героя. Бокс сетовете и допълнителен мърч могат да бъдат закупени на store.twentyonepilots.com.

„Drum Show“ излиза чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик.



Ексклузивни бокс сетове: „Nova Bishop“, „Dark Clancy“, „Torchbearer“

BREACH TRACKLIST

1. City Walls

2. RAWFEAR

3. Drum Show

4. Garbage

5. The Contract

6. Downstairs

7. Robot Voices

8. Center Mass

9. Cottonwood

10. One Way

11. Days Lie Dormant

12. Tally

13. Intentions