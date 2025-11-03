Ed Sheeran споделя ремиксиран от CYRIL вариант на хита си „Camera“

Австралийският диджей/продуцент CYRIL поставя нова перспектива върху парчето на Ed Sheeran „Camera“ с изцяло нов ремикс.

CYRIL е роденият в Австралия изпълнител, който стои зад два от най-горещите записи в света на 2024 г. – неговия ремикс на песента „Stumblin' In“ и неговия ремикс на „The Sound of Silence“ на Disturbed.

Песента на Sheeran „Camera“ — копродуцирана от ILYA (Ariana Grande, Camila Cabello), Andrew Watt (Post Malone) и Louis Bell (Justin Bieber)— засилва майсторството на Sheeran в баладичното и лиричното му майсторство.

Режисиран от дългогодишния му сътрудник Emil Nava, oфициален музикален видеоклип към оригиналната песен — с участието на Sheeran и Phoebe Dynevor от “Bridgerton” — изобразява ранните етапи на една романтична връзка. Заснет изцяло на iPhone от гледна точка на героите, видеото изобразява суровата спонтанност и тръпката от новата любов, докато те изследват живописния стар град на Хърватия, карат мотопед, скачат от барове в нощта и дори споделят сцената на едно от стадионните шоута на Sheeran.

След издаването на световния си албум номер 1 „Play“ през септември и „Play – The Remixes EP“ по-рано този месец, Sheeran се подготвя за издаването на „ONE SHOT with Ed Sheeran“ в Netflix, което ще излезе на 21 ноември. Продуциран от Ben Winston и режисиран от Philip Barantini (носител на награда „Еми“, създател и режисьор на “Adolescence”, който засне всеки епизод в един непрекъснат кадър), той внася същата завладяваща техника на филмово творчество в това музикално преживяване. Ed ще отведе зрителите да видят как прекарва един следобед, пътувайки по улиците на Ню Йорк Сити, изпълнявайки най-големите си хитове – свирейки импровизирани концерти по тротоарите и метрото, взаимодействайки с фенове и нищо неподозиращи минувачи и много други.

Снимка: WMG

Сингълът излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.