Мария Илиева с авторска коледна песен

Навръх Коледа Мария Илиева изненада феновете с нова авторска празнична песен.

„Светлина” е много личен авторски проект за певицата. Написва музиката и текста сама, като с тях отправя силно послание за благодарност. В създаването на аранжимента и в изпълнението на пианото в аудио записа се включва маестро Живко Петров, който е и музикален продуцент на песента. Още джаз светила взимат участие в проекта - бас китарата е записана от Веселин Веселинов - Еко, а барабаните - от Димитър Семов.

„Светлина” носи усещане за смирение, спокойствие, признателност – именно чувствата, които най-силно свързваме с Коледните празници. Красиво видео е дело на Иван Бъчваров и е със специалното участие на Живко Петров и трио TRINITY.

Мария Илиева представи „Светлина” на живо за пръв път по време на благотворителния спектакъл „Българската Коледа”.