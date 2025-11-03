NLE The Great издава нов сингъл

Точно навреме за най-страшния ден в годината, мултиплатиненият хитмейкър, визионер и съвременен философ NLE The Great (известен още като NLE Choppa) отправя смразяващо изявление и нанася гръмотевичен удар с „KO“ - завладяващ сингъл, захранван от целеустременост и убеждение, който съчетава суров текст, духовна неотложност и кинематографична символика.

„KO“ излиза заедно с високоинтензивна кинематографична визуализация, четири колекционерски CD варианта и ексклузивни мърчандайз артикули.

Сингълът „KO“ е повече от лирична атака, равносметка – зов за истина в ерата на имитацията. С редове, като: „Ти отравяш младостта“ и „Влюбен съм в изкуството / Той кара хората да се чувстват нещастни“, NLE се обръща директно към своите връстници и към културата като цяло, като държи себе си и другите отговорни. Албумът гори с гневен огън, но остава основан на по-висше призвание – „Yahweh bom ba yay“, скандира той като молитва преди битка.

Подсилен от кинематографична визия, „KO“ съчетава уличната сила с невероятна енергия, докато NLE се преобразява в своите лични герои: Muhammad Ali, Mike Tyson, Prince, Michael Jackson и войник на фронтовата линия. Носейки истинските обувки на MJ и работейки с Travis Payne, дългогодишния хореограф на Краля на попа, NLE изпълнява класически движения на Jackson с прецизност и благоговение – въплъщавайки величието, на което той се стреми да подражава. „Това бяха много трудни сцени за изпълнение“, казва той.

С над 9,8 милиарда стриймвания, 24 сертификата и много индустриално присъствие, обхващащо музика, мода, филми и филантропия, постоянно развиващият се артист продължава да надхвърля етикетите и ограниченията. NLE The Great не просто създава моменти – той оформя наследство.

Слушайте „KO“ чрез NLE Entertainment/Warner Records/Орфей Мюзик.

ЗА NLE THE GREAT:

22-годишният NLE The Great е рап гигант с над 9,8 милиарда стриймвания и 25 сертифицирани плакета. Откакто се появява едва на 16 години, NLE създава хит след хит чрез партньорството си с Warner Records и собствената си NLE Entertainment. Отвъд музиката, NLE е истински ренесансов артист, ръководещ инициативи, които съчетават развлечения, мода и филантропия.

Неговата ангажираност към уелнес и обществено ориентирани проекти, включително неговите кампании за храна This Can’t Be Vegan и ограмотяване, показва лидера както на микрофона, така и извън него. Независимо дали издава хитове, участва във филми или вдъхновява следващото поколение, NLE The Great оставя неоспорим отпечатък върху музиката, културата и не само.