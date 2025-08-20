Cardi B споделя официалното видео към новия си сингъл

Носителката на награда Grammy, мултидиамамтената суперзвезда Cardi B издава сингъла „Imaginary Playerz“ от дългоочаквания ѝ предстоящ втори албум „Am I The Drama?“, който ще бъде достъпен навсякъде от 19 септември и ще излезе у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

Песента е продуцирана от DJ SwanQo, Sean Island и OctaneThisThatGas, а видеоклипът е режисиран от Cardi B и Patience Foster. За да отбележи старта на „Imaginary Playerz“, Cardi B ще има нейна програма в Apple Music Radio от новото си студио в Лос Анджелис за един час.



Cardi B е разпродала различни лимитирани бокс сетове с мърчандайз, включително ексклузивна колаборация с WWE. Наскоро пуснатите алтернативни обложки и бокс сетове с мърчандайз „Imaginary Playerz“ са налични в ограничени количества само на CardiB.com.



След впечатляващия си дебют като водеща на WWE на SummerSlam на 2 август, Cardi се качва на сцената, за да представи нова музика от предстоящия си албум, засилвайки очакването за предстоящото му издаване. За да даде старт на тази нова ера, тя пусна първото си парче „Outside“, което вече е достъпно навсякъде. „Outside“ дебютира в Топ 10 на Billboard Hot 100, превръщайки се в нейния 13-ти хит в Топ 10. В допълнение, „Outside“ достигна №1 в Apple Music през уикенда на издаването си, отбелязвайки първото ѝ №1 след мултиплатинения „Up“.



Новият пламенен химн следва участието ѝ на партито на Spotify Beach в Кан през месец юни, където дебютира на живо с „Outside“. Тя също така се изяви на фестивала LadyLand в Бруклин, Ню Йорк, където беше представена от специалния гост Scarlet Envy, създавайки емблематичен момент на сцената.



Сингълът „Enough (Miami)“, издаден през март 2024 г. е пламтящо парче и перфектното издание за начало на ваканцията. „Enough (Miami)“ е придружен от динамично видео (режисирано от: Patience Harding) след предишното издание на Cardi - „Like What (Freestyle)“. И двата записа послужиха като продължение на новаторското ѝ сътрудничество с Megan Thee Stallion - „Bongos“. Преди „Bongos“, двете изпълнителки издадоха историческия хит „WAP“. През 2020 г. тази хитова песен (с участието на Megan Thee Stallion) утвърди Cardi B като една от най-популярните изпълнителки на Apple Music за всички времена, спечелвайки най-високия дебют на жена изпълнител в историята на платформата, както и най-бързо достигналата номер 1 песен на жена изпълнител в историята на Apple Music. Тя също така достигна номер 1 в Billboard Hot 100 и се издигна до номер 2 в радиостанциите с формат urban. „WAP“ спечели и наградата за „Любима песен - Рап / Хип-Хоп“ на American Music Awards и спечели наградата за „Най-добра колаборация и Видео на годината“ на BET Awards. Тя беше номинирана и за „Колаборация на годината“ на American Music Awards, номинирана в пет категории на MTV Video Music Awards и номинирана за „Най-добро музикално видео“ на iHeart Music Awards. Видеото вече е достигнало над 550 милиона гледания, а аудиото има над 3,7 милиарда стриймвания.