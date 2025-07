VICTORIA се завръща с нов сингъл

След емоционално зареденото „Pity Party“, българската алт-поп изпълнителка VICTORIA се завръща с най-новото си издание — интроспективния сингъл „We Don’t Get Along“, придружен от интерлюдия с говор „Crumbs of a Modern Tragedy“.

Заедно двете парчета образуват цялостна емоционална история, изследваща сложността на самооценката, токсичните очаквания и тихия натиск от живота в хиперсвързан свят.

„We Don’t Get Along“ е сурово, но сдържано парче, което изследва вида връзка, в която много хора се оказват заседнали – такава, изградена повече върху навик и емоционално избягване, отколкото върху истинска връзка. С ненатрапчива продукция и язвителен текст, VICTORIA улавя чувството на емоционално изтощение и на неспособността да си тръгнеш. Реплики като „Имаш номера ми, но никога не се обаждаш“ и „Ти си просто начин да си губя времето“ говорят за универсално преживяване на желанието да бъдеш видян, като същевременно останеш предпазлив.

Интерлюдията „Crumbs of a Modern Tragedy“ предлага поетичен монолог върху една от най-належащите емоционални кризи на нашето време: загубата на себе си в дигиталната ера. Тя размишлява върху това как постоянното сравнение, филтрираното съвършенство и онлайн представянето изкривяват идентичността и ни изтощават.

VICTORIA споделя за проекта: „Историята, която стои зад този проект, се роди от чувството, че се губя в шума и тълпата – една от онези мисли, които не се изричат на глас, но отекват вътре в теб все по-силно и по-силно, докато най-накрая не ги пуснеш. Това не е история, в която се оплаквам или се поставям в ролята на жертва. Това е суров разказ, с нотка на ирония, за света, в който живеем. За натиска да бъдем перфектни и постоянно ограничавани. За чувството, че сме на сцената, но никой всъщност не ни вижда“.

С това издание VICTORIA продължава да си проправя път в алт-поп пространството — където емоционалната честност се среща с въздействащо разказване на истории, а уязвимостта се превръща в сила. Съчетавайки еволюиращото си звучене с внимателно обмислени, минималистични визуализации, тя създава пространство за размисъл в свят, който рядко забавя темпото.

Режисьор на видeото е Виктория Караколева, а оператор - Крум Родригез. Проектът е реализиран с подкрепата на Община Добрич, които застават зад младата изпълнителка и посланията, които тя предава чрез изкуството си.

Чрез това партньорство, Общината показва своята ангажираност към социално значими теми, подкрепяйки каузата на VICTORIA за повишаване на осведомеността относно негативното влияние на социалните медии върху подрастващите. В допълнение към музикалния проект, VICTORIA ще представи и серия от кратки видеа, заснети на територията на Община Добрич, разкриващи "скритите природни диаманти" на града и околностите. Чрез тези видеа тя ще се превърне в своеобразен посланик на региона пред своята многобройна международна аудитория, засилвайки туристическия интерес около крайморския град. Община Добрич многократно е доказвала своята подкрепа към младите музикални таланти, като през 2021 г. бе основен партньор на БНТ и Лигна Студиос в продуцирането на българското участие в Детската Евровизия.

Новият сингъл на Виктория – "We Don’t Get Along" е поредният, който излиза в рамките на Договора за продуциране, който Виктория има с Warner Music и тя продължава да е единственият български артист в момента с договор с Мейджър компания.