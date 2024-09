Вениамин и Елизабет се присъединяват към "Отново на училище"

Вениамин Димитров и Елизабет Захариева се присъеудиняват към "Отново на училище".

Младите изпълнители, познати от участието си в "Гласът на България", бяха на гости на шоуто "От 10 до 2" с Нейа и споделиха спомени от училищните си години.

Също така разкриха, че вече си сътрудничат с Вирджиния Рекърдс и за всеки от тях предстоят много проекти.

Поп изпълнителят и радиоводещ VenZy и слънчевата водеща на радио N-JOY Доменика Димитрова ще бъдат водещи на събитието „Отново на училище с радио N-JOY“ на 14-ти септември.

На сцената на Голямата поляна в Южен парк ще пеят Поли Генова, Tino, MONA, Iskrata, Валерия Войкова – VALL, Ангел Проданов - Acho и Никол Канева.

Към тях се присъединяват още четири звезди Йоана Димитрова - Yoana, както и трима изпълнители, познати на широката аудитория от музикалното шоу по bTV „Гласът на България“[1] - Никола Константинов, Вениамин Димитров – VENIAMIN, Елизабет Захариева.

Като социално отговорна медия радио N-JOY организира събитието и за да помогне на децата и техните родители да бъдат по-добре информирани по въпросите за безопасност на пътищата и предпазване от бедствия и аварии. Намясто освен представители на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Главна дирекция „Национална полиция“, ще бъдат и партньорите от Държавна агенция безопасност по пътищата. Те са подготвили книги за оцветяване и информационни материали със съвети относно безопасност на децата на пътя. Специално за най-малките гости на събитието ще има и специалната игра, с която да научим повече за правилата за пресичане, каране на велосипед и други.

Събитието предвижда и томбола с големи награди, която ще бъде изтеглена в края на събитието. В нея всички посетител на „Отново на училище с радио N-JOY“ ще може да спечели велосипед, тротинетка, таблет и още много други подаръци.

На място за почитателите на родните звезди, ще бъде осигурен специален кът за снимки. В него всички желаещи ще могат да се запознаят лично с любимите си знаменитости и да увековечат срещата си с тях.

[1] Новият 11-ти сезон на „Гласът на България“ започва тази събота, 14.09.2024 г. от 20ч. по bTV