Вениамин беше гост в студиото на радио N-JOY.

Таланливият изпълнител стана част от шоуто "От 10 до 2" с Нейа и разказа повече за новата си песен, озаглавена "На макс".

Вени също така сподели, че е много развълнуван от предстоящия си първи самостоятелен концерт тази вечер (24.06) в София.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Чуйте какво още разказа той в аудиофайла на страницата.