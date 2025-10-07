Ваня Щерева запазва летни спомени със сингъла „6 без 10“

След „Пак ще се влюбиш“, Ваня Щерева изненада публиката със сингъла „6 без 10“ – песен, вдъхновена от лятото и личния избор да го носиш в душата си, дори навън да е буря.

„Предстоеше ми яхтено пътешествие. Помислих си, че там ще е идеално за снимане на клип. Заминавахме с Алекс Богданска – ние редовно се снимаме една друга, и си казах – защо не. Прегледах всички неиздадени песни от предстоящия ми албум, но никоя не подхождаше на това лятно настроение и безметежност, което предстоеше. Трябваше ми чисто нова песен“, разказва Щерева.

Така само за един час посреднощ на дивана се раждат мелодията и текста на „6 без 10“, а на сутринта Камен Колев прави аранжимента и записват вокалите.

Снимка: PR Press

Лятното видео е колаж от кадри – морски разходки с яхта заедно с непознати, които бързо се превръщат в приятели, снимки с Алекс Богданска, „крадени“ мигове от борда, красиви жълти поляни на село и пътуване с кемпер до река Арда с Йоана (Yokko). „Бяхме си обещали „Без телефони“, но беше невъзможно да не запазя и това приключение“, казва Ваня. Монтажът е направен лично от нея, включва и кадри, предоставени от организаторите на яхтения фестивал.

Снимка: PR Press

„Музиката носи мирис на свобода и безгрижие. Точно такова беше и моето лято, затова във видеото ви каня на разходка из него. Текстът този път не е насочен към конкретен човек – лирическият герой е събирателен образ от две бивши мои истории, които са се случвали на всички. Затова песента става близка за миг на всеки, защото са преживели същото. Стартират с любовно бомбардиране, завладяват, бързо те приемат за даденост, и почват да се правят на 6 без 10 - твърде познат нарцистичен модел“, допълва тя.

„Много хора се мъчат да запазят връзки, които ги държат на тръни и не се чувстват щастливи в тях. Такива нездравословни отношения често прерастват в насилие. Моята рецепта е да си тръгваме незабавно от тях, да знаем, че някъде там ни чака по-добро. Да приемем с лекота изгубеното по пътя, да изберем да сме щастливи със себе си. Да дишаме свобода“, казва още Ваня Щерева.