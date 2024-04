Валентина Найденова от MasterChef: бърз тост за обяд

Днес в рубриката "Master Зона" в шоуто "От 10 до 2 с Нейа" потърсихме съвет от Валентина Найденова за това как да готвим по-бързо у дома в делничните дни.

Участничката в осми сезон на MasterChef препоръчва през уикенда да се пoдготвят храни, които да се използват на по-късен етап. На принципа на заготвките в ресторантите, можем да направим на фурна зеленчуци и някакакъв протейн, който през седмицата да съчетаем с ориз или други варива и да приготвим вечеря в рамките на 15-20 минути.

Валентина ни сподели и бърза рецепта, която си е приготвила преди дни - бъркани яйца, гъби на тиган и препечана филийка - един хранителен и вкусен тост приготвен само за минути.

Чуйте подробности в аудиофайлна на страницата.

