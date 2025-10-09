Ужасът звъни отново с "Черният телефон 2" от 17 октомври в кината

На 17 октомври чудовищният сериен убиец Похитителя възкръсва в кината с "Черният телефон 2" – по-могъщ, по-целенасочен… и по-близо, отколкото си представяте.

Действието ни отвежда четири години след като младият Фини успя да ликвидира Похитителя, превръщайки се в единствения оцелял от срещата си с безскрупулния убиец. Но истинското зло надхвърля смъртта и телефонът започва да звъни отново.

Докато вече 17-годишният Фини се бори с живота след пленничеството, упоритата му 15-годишна сестра Гуен получава обаждания в сънищата си от черния телефон и започва да вижда обезпокоителни видения за три момчета, които са преследвани в зимния лагер „Алпийско езеро“.

Решена да разкрие мистерията и да сложи край на страданията – и на своите, и на брат си, Гуен убеждава Фини да отидат в лагера по време на снежна буря. Там тя открива шокираща връзка между Похитителя и собственото им семейно минало. Заедно, Гуен и Фини трябва да се изправят срещу убиеца, който е станал още по-могъщ в смъртта си – и по-свързан с тях, отколкото някога са си представяли.

Ужасът звъни отново с "Черният телефон 2" от 17 октомври само в кината.

***

Жанр: Трилър, хорър

С участието на: Итън Хоук, Мейсън Теймс, Маделин МакГроу, Демиан Бичир, Мигел Мора, Ариана Ривас, Джереми Дейвис

Режисьор: Скот Дериксън

Сценарист: Скот Дериксън, Робърт Каргил

По образи на: Джо Хил

Продуцент: Джейсън Блум, Скот Дериксън, К. Робърт Каргил