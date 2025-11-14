Удивяваме се със "Супер Марио Галактика: Филмът" от 3 април в кината

През 2023 година Illumination и Nintendo обединиха сили и по нов и вълнуващ начин пренесоха на големия екран едни от най-иконичните попкултурни образи на всички времена – братята Марио и Луиджи, а тяхното анимирано приключение "Супер Марио Bros.: Филмът" се превърна в световен хит и донесе приходи от над 1,3 млрд. долара. Този април вездесъщите герои се завръщат в кината със свръхочакваното продължение "Супер Марио Галактика: Филмът", което ще ги отведе на главозамайващо приключение из необикновената им Вселена.

Когато спокойствието в Гъбеното кралство е нарушено от мистериозен сигнал от дълбините на космоса, Марио и Луиджи са призовани на звездна мисия. С помощта на Принцеса Праскова и звездичката Лума те трябва да спрат Баузър, който използва силата на звездната енергия, за да подчини Вселената и да спечели сърцето на Праскова. Междувременно Баузър Джуниър отвлича тайнствената Принцеса Розалина, която може би е ключът към предотвратяването на надвисналата буря…

Първият трейлър на "Супер Марио Галактика: Филмът" само загатва за поразяващата визия и пълните измерения на вълнуващото киноизживяване, което очаква зрителите в кината през април. С много смях, остроумия, екшън и трогателни моменти, Марио и Луиджи обещават да се разкрият пред нас в светлина, в която не сме ги виждали до момента, и ще ни покажат, че дори най-малкият герой може да промени съдбата на Вселената.

Снимка: Форум Филм България





На режисьорския стол на "Супер Марио Галактика: Филмът" се завръщат Арън Хорват и Майкъл Йеленик (Малки титани: В готовност! Филмът, Супер Марио Bros.: Филмът), а сценарият отново е дело на Матю Фогъл (Миньоните 2, Супер Марио Bros.: Филмът). Продуценти са създателят и изпълнителен директор на Illumination Крис Меледандри и създателят на Марио и поредицата игри Mario Bros. Шигеру Миямото. Ролите в оригинал озвучават Крис Прат, Аня Тейлър-Джой, Чарли Дей, Джак Блак, Кийгън-Майкъл Кий, Кевин Майкъл Ричардсън и др.

Удивяваме се със "Супер Марио Галактика: Филмът" от 3 април само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D, дублиран и субтитриран.