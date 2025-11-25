Какво бихте направили, ако можехте да видите света през очите на животните?

През март Дисни и Пиксар отварят вратата към една непозната вселена с "Хопъри".

Новата вълнуваща анимация ни потапя в свят, където границите между хора и животни се размиват, а да бъдеш животно се оказва много по-трудно, отколкото си мислим.

"Хопъри" ни запознава с Мейбъл – момиче с големи мечти, което получава шанса на живота си – да влезе в тялото на животно. Но вместо спокойствие сред природата, тя открива свят, изпълнен с хаос, хумор и неочаквани приятелства. Под козината на един бобър, Мейбъл ще открие, че животните са много повече от това, което предполагаме – те имат свои тайни, свои страхове и свои планове за бъдещето, за които хората често са заплаха.

Вторият трейлър повдига завесата пред мащаба на приключението и ни среща с още по-колоритни обитатели на гората. Видеото показва, че животът в дивото не е само идилия, а борба за оцеляване, пълна с комични ситуации, неочаквани съюзи и план за „смачкване“ на човешката заплаха. Ще успее ли Мейбъл да намери баланса между двата свята или ще се окаже в центъра на междувидов конфликт?

Снимка: Форум Филм България

Режисьор и сценарист на "Хопъри" е Даниел Чонг (We Bare Bears: The Movie), а продуцент е Никол Паради Гриндъл (Феноменалните 2). Ролите в оригинал озвучават Пайпър Кърда, Джон Хам и Боби Мойнихан.

Природата отвръща на удара с "Хопъри" – в кината от 6 март на 2D и 3D.