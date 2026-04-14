Ученици разказаха повече за проекта "Голфирай.го"

Ученици от 10 и 11 клас разработват иновативен предприемачески проект под името „Голфирай.го“ като част от участието си в програмата Тийноватор - национална менторска инициатива, която свързва ученици с утвърдени професионалисти от различни бизнес сектори.

Екипът ще представи своя проект на финалното събитие на програмата Тийноватор, което ще се проведе на 31 май пред жури от инвеститори, както и пред над 700 ученици, ментори и партньори

от цялата страна. В допълнение, учениците участваха в интервю по радио N-JOY и разказаха повече за своята идея.

