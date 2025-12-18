Научете повече за проекта „Забавлявай се и учи“

„Забавлявай се и учи“ е проект на малкото българско издателство „Адвиза“, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост чрез инструмента Следващо поколение ЕС (NextGeneration EU).

Специфичните цели на проекта са: създаване на две нови детски книжки с образователен елемент насочени към финансовата грамотност и безопасността на движението по пътищата за деца от 3 до 10 години; създаване на дигитално съдържание, анимационен филм, което допълнително да стимулира интереса на най-малките към темите на книжките от поредицата за финансова грамотност; промотирането на създадените културни продукти в чужбина; разпространение на културните продукти сред децата от различни региони, включително и тези в неравностойно положение и социална изолация; развиване на нашата аудитория и стимулиране създаването на качествена съвременна културна продукция насочена към деца и създадена с участието на децата; развитие на партньорства с различни организации.

Вече няколко месеца подред авторите Борислава Иванова („Знаците разказват“) и Младен Запрянов („Финансова грамотност за деца с Пеги и Мози“) се срещат със стотици любопитни деца в училищата и детските градини в цяла България, разпалвайки полезни дискусии за финансовата грамотност, безопасността на пътя и четенето. „Забавлявай се и учи“ е не просто проект, а мисия със сърце и душа – за по-будни деца днес и по-разумни възрастни утре.

Информация за книгите:

Финансова грамотност за деца с Пеги и Мози – книжка четири

Автор: Младен Запрянов

Илюстратор: Яна Казакова

В четвъртата книжка Пеги и Мози ще разберат, че всеки може да бъде герой. Двете катерички и техните приятели ще имат истински приключения и заедно с това ще научат, че в различните гори има различни средства за разплащания. Ще помагат на мама Мили и ще създадат нов продукт за сладкарницата! Пеги ще покаже, че е много съобразителна, а Мози ще се сдобие със слава отвъд Златната гора!

Поредицата „Финансова грамотност за деца с Пеги и Мози“ е съобразена с възрастовите възможности на децата от 4 години нагоре. Понятия като банка, застраховка, наем, кредит, лихва, пари са обяснени по разбираем за децата начин през забавни истории за двете катерички Пеги и Мози. Това позволява децата да разберат с лекота смисъла на тези понятия и да изградят основа, която да бъде надграждана в следващите периоди на израстването им. Всяка от книжките в поредицата съдържа и страничка за родителите с въведените понятия, за да ви помогнем да продължите разговора и за да ви дадем идеи за действия, които подпомагат дълготрайното усвояване на наученото и изграждане на полезни навици. Съдържанието на книжките от поредицата е консултирано с педагог.

Знаците разказват

Автор: Борислава Иванова

Илюстратор: Цвета Петрова

В квартал Вълшебница улиците и знаците говорят и си разказват истории за най-забележителното от деня. Докато госпожа Многознайкова, Октагон, Зебричка и Тринго си говорят, малките читатели научават важни за безопасността им на пътя неща. Поднесена от Борислава Иванова много разбираемо в съчетание с искрящите илюстрации на Цвета Петрова.

Слушайте разговора на водещата Нейа Димитрова с автора на "Знаците разказват" - Борислава Иванова в аудиофайла на страницата и разберете: