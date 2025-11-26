"Светлина и сянка" и "Елмър и чудовището"

Четвъртъците в шоуто на Инспектор N-JOY са посветени на книгите в рубриката "За книгите и други приятели", а Станислава Георгиева-Съни отново ни предложи по едно заглавие за възрастните и по едно за децата.

За първите е "Светлина и сянка" от Даниел Келман.

Заглавието за малчуганите е "Елмър и чудовището" на Дейвид Маккий.

С романа си „Светлина и сянка“ Даниел Келман търси отговор на въпроса: „Възможно ли е създаване на изкуство в условия на несвобода?“. Силно реалистична художествена творба е, изградена върху биографични данни от живота на австрийския режисьор Георг Вилхелм Пабст – един от най-великите творци на нямото кино, поставяща темата за отговорността на твореца.

“Елмър и чудовището“ от Дейвид Маккий е детски пътеводител за смелост. С нея срещаме и преодоляваме страховете в нас, страховете, които сами създаваме. Чрез малкият цветен слон децата ще припознаят детското любопитство и дързостта и ще почерпят от куража му.

