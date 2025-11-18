„Дом за начинаещи“ и „Гушко“

В днешното издание на рубриката "За книгите и други приятели" Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева-Съни обсъдиха още две заглавия.

„Дом за начинаещи“ от Емануил Видински е роман за съзряването, балансиран върху темата за доброто.

Ставаме част от лутанията, сблъсъците и израстването на деца, израснали в дом за непълнолетни, където срещата с добротата е среща, даваща сила.

Детската книга „Гушко“ от Джулия Доналдсън среща малчуганите с гъсока, който се мисли за мече с крила, припознало мечо за свой баща. Историята помага в разбирането за това, че няма граници за любовта, която дава истински смисъл на думите „дом“ и „семейство“. Семейство може да е всеки, който отвори сърцето си за теб.