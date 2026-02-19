Lizzo обяви идаването на първата си детска книга

Lizzo ще издаде първата си детска книга.

Изданието е вдъхновено от собственото пътешествие на певицата по пътя към музиката и себепознанието.

В понеделник (16 март) 37-годишната американка обяви, че издава първата си детска книга, „Lil Lizzo Meets Sasha B. Flootin’“.

Изпълнителката на „Rumors“, с флейта в ръка, съобщи новината в разговор с Гейл Кинг в предаването CBS Mornings.

„Всички винаги ме питаха за историята на флейтата в живота ми. Казваха ми: „Защо флейта, как флейта?“

Родената в Хюстън певица и рапърка обяснни, че винаги е обичала да пише и преди музиката да стане неин живот, е искала да напише „Великият американски роман“.

Заглавието на книгата е вдъхновено от истинската флейта на Lizzo, чието пълно име е Саша Беатрис Флутин Джеферсън Къркууд Джонсън Ескуайър III. Името Саша е вдъхновено от друга икона на Хюстън.

„Beyonce е такова вдъхновение за мен, особено когато бях по-млада“, обясни Lizzo в предаването CBS Mornings. „И тя имаше своето алтер его. Тя казваше: „Аз съм Beyonce, но на сцената съм Саша Фиърс“.

Lizzo се асоциира с различните личности на Beyonce. Докато рапърката е в колежа и учи флейта, тя едновременно с това пробива на рап сцената в Хюстън. Тя обясни на Кинг, че чувства, че трябва да избира между тези две страни на себе си и че флейтата може да бъде нейното собствено алтер его.

Двете с Кинг продължиха да говорят повече за посланието на книгата, без да издават края. „Това е история за намирането на гласа ти. И единственият начин да намериш гласа си е като бъдеш себе си и като се довериш на себе си“, сподели Lizzo. „Няма значение къде си, кого познаваш. В крайна сметка, винаги ще става въпрос за теб“.