Ученици представят иновативен проект за преносим миниголф в рамките на програмата Тийноватор

Ученици от 10 и 11 клас разработват иновативен предприемачески проект под името „Голфирай.го“ като част от участието си в програмата Тийноватор - национална менторска инициатива, която свързва ученици с утвърдени професионалисти от различни бизнес сектори.

В рамките на програмата ментори подпомагат младите участници да придобият ключови умения като изграждане на бизнес от нулата, работа в екип, разработване и презентиране на бизнес идеи пред инвеститори.

Проектът „Голфирай.го“ представлява преносима и лесно сглобяема система за миниголф, предназначена за отдаване под наем в различни среди - офиси, открити пространства, корпоративни събития, партита, детски рождени дни и други. Идеята цели да предложи достъпно, приятно и неангажиращо забавление за хора от всички възрасти, като същевременно насърчава

активния начин на живот и социалните взаимодействия.

Екипът ще представи своя проект на финалното събитие на програмата Тийноватор, което ще се проведе на 31 май пред жури от инвеститори, както и пред над 700 ученици, ментори и партньори

от цялата страна. В допълнение, учениците ще участват в интервю по радио N-JOY, където ще разкажат повече за своята идея и ще търсят партньори и съмишленици за реализирането ѝ.

Подкрепата на потенциални спонсори и партньори ще бъде ключова за превръщането на „Голфирай.го“ в реален бизнес, който да предостави нови възможности за забавление и спорт в България.

Чрез участието си в Тийноватор учениците правят своите първи уверени стъпки в света на предприемачеството, а „Голфирай.го“ демонстрира как една младежка идея може да се превърне в

устойчиво решение с потенциал за положително въздействие върху ежедневието на хората – както на работното място, така и в свободното време.



