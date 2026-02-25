U2 представиха съвместен проект с Ed Sheeran и Taras Topolia

U2 представя „Yours Eternally“, съвместен проект с Ed Sheeran и украинския музикант и войник Taras Topolia.

Песента е част от EP - „Days Of Ash“, който предшества новия студиен албум на групата, очакван в края на годината. Песента е изградена като писмо от войник на фронтовата линия - емоционална изповед за любовта, дълга и надеждата в условията на война. Срещата на характерното звучене на U2 с мелодичния почерк на Ed Sheeran и автентичния глас на Taras Topolia ѝ придават изключително силен и необикновен заряд.

На 24 февруари, в деня на четвъртата годишнина от началото на руската инвазия в Украйна, излезе и документално видео, вдъхновено от „Yours Eternally“. Режисиран от украинския оператор и режисьор Ilya Mikhaylus, филмът е заснет на фронтовата линия и показва реални истории на войници, добавяйки документален контекст към посланието на песента.



EP-то „Days Of Ash“ - включва пет нови песни и поетичена поема, вдъхновена от актуалните световни събития и лични истории за загуба, съпротива и човешко достойнство. С този проект U2 дава силен емоционален отговор на времето, в което живеем, и прави стъпка към предстоящия си албум в края на 2026 г.

„За нас беше истинско вълнение да сме отново четиримата заедно в студиото през последната година… песните в „Days Of Ash“ са много различни като настроение и тематика от тези, които ще включим в албума по-късно тази година. Тези EP тракове не можеха да чакат; те бяха нетърпеливи да излязат в света. Това са песни на неподчинение и тревога, на скръб. Песните на празнуването ще дойдат след това – работим по тях в момента… защото при цялата жестокост, която ежедневно виждаме нормализирана на малките си екрани, няма нищо нормално в тези луди и обезсърчаващи времена и трябва да им се противопоставим, преди отново да можем да повярваме в бъдещето. И един в друг.

Снимка: Вирджиния Рекърдс

„Ако имаш възможност да се надяваш, това е дълг…“ – ред, който заехме от Lea Ypi. Малко смях също не би навредил. Благодаря“, казва самия Bono.