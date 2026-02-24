NICKA издаде нова песен

NICKA е болезненo искрена в новата си песен.

“Всичко ме боли” е песен, след която трудно преглъщаме заради буцата в гърлото и насълзените очи.

Заедно с видеото, в което певицата изиграва емоциите си чрез изкуството на пантомимата, песента остави всички ни без дъх, след като изненадващо се появи в каналите й, ден преди напълно разпродадения ѝ концерт в един от известните софийски клубове.

“Докато пеех, докато чувах, как всички пеят песен, която е излязла буквално няма и преди един ден, се усещах сякаш постоянно съм на секунда разстояние или от това да ме залее тази масивна, плътна емоция, или да се оставя да дишам леко и да се отпусна през нея – това някак наподобява и една моя борба в живота - неговата жестокост – тежестта, тъгата и всичко меланхолно са ужасно лепкави субстанции и изглежда понякога като че да е невъзможно да се измъкнем от тях, но всъщност е абсурдно лесно – мъката и радостта, все повече ми се струва, са на една секунда разстояние”, споделя Ника, спомняйки си за своя концерт на 14 февруари, на който препълнилата клуба публика чу първото изпяване на новата ѝ песен.

Видеото на песента е също толкова оголено и директно - в него Nicka е напълно сама пред обектива, разчитайки единствено на пантомимата и характерния грим като свои изразни средства - майсторство, което отдавна не сме виждали да се ползва от музикален артист. Същинската подготовка в това антично изкуство Nicka започва през януари. Времето е малко, но достатъчно, за да се убеди, че е поела в правилна посока и ще се справи. Резултатът показва не просто справяне със задачата, а истинско превъплъщение: “Подготовката беше динамична и интензивна, не разполагахме с много време. Усещането ми вървеше някак наобратно – в началото, макар да се тревожех, ми се струваше, че съм се захванала с една годна за научаване задача, но накрая – всичко ми изглеждаше толкова грандиозно, трудно и необятно – предполагам, колкото по-далеч си от нещо, толкова по-малко ти се струва. Щом се приближим, нещата добиват великански размери. И в този ред на мисли смея да мисля, че със заснемането на клипа далеч не приключва този процес на вписването ми в тази роля – тя тепърва има да живее в мен и аз в нея”, споделя тя.

“Пантомимата има необикновена красота; тя превежда простото и ежедневното в нещо необикновено. Струва ми се, че прекарваме голяма част от животите си търсейки, желаейки грандиозните неща, в един момент обаче се оказва, че грандиозните неща винаги са били там, под дългите ни носове (смее се). Пантомимата е нежна и чувствителна към човешката малкост, но без сама по себе си да ни умалява – обратното, прави ни големи и красиви, тъкмо затова, че сме човешки”.

Nicka композира музиката и пише текста на “Всичко ме боли” сама, както обикновено създава своите песни. Тук, обаче, обичайното ѝ силно звучене, с присъствието на така любимите ѝ синтезатори, е отстъпило почти изцяло на нейния първи и най-близък инструмент - пианото. То не просто преобладава, а звучи като живо същество - разплакано и също толкова емоционално като гласа, който акомпанира - признак за уменията на младата авторка:

“Имам доста специална връзка с пианото, всъщност то присъства може би в почти всяка моя песен. Играта между неговия суров и фин звук и електронния тембър на синтезатора е нещо, което ми въздейства по неописуем начин. Пианото е инструмента на самотата, на тъгата, на меланхолията – а пък електронните „синтове“, както ги наричаме, звучат като звуци, извадени от дълбините на океана. "Макар да започва само с пианото и да дава заявка за песен с акустичен аранжимент, във втората половина на парчето има замесени доста електронни звуци – това е посока, в която пиша доста от песните си напоследък”. Nicka споделя, че предстои още музика в тази посока, а ние очакваме с вълнение.

Следващата ѝ среща с публиката ще бъде в Пловдив на 13 март, а за концерта остават съвсем малко билети!