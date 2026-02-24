Robin Schulz разкри новия си сингъл

Robin Schulz продължава инерцията през 2026 г. с издаването на новия си сингъл „Flames“.

След „Embers“, това парче бележи второто издание на диджея и продуцента за годината. Британският певец и автор на песни Bandit, известен с хитове като „Dance In The Sunlight“ с Lost Frequencies, предлага извисяващи се вокали, които перфектно допълват вдъхновяващата продукция на Schulz.

В основата на „Flames“ се крие чувство между еуфория и безтегловност: двама души, хванати в един момент, който се усеща по-голям от всичко преди. “Don’t wake me if I’m dreaming” („Не ме събуждай, ако сънувам“), заявява текстът – улавяйки желанието да се задържи интензивността, толкова силна, че дори заплахата от падане губи своята сила. Дори всичко да „изгори в пламъци със сингъла „Flames“, връзката остава. Песента възхвалява близостта като противоотрова срещу тъмнината и бягството от реалността, което се усеща осъзнато, преднамерено и изцяло в момента.

Вокалите на Bandit излъчват едновременно сила и емоция, докато Schulz ги рамкира с майсторско чувство за динамика. Парчето започва с блестящи мелодии и обширни звукови пейзажи, постепенно натрупващи височина и енергия. До припева емоцията изригва със завладяващи струни, извисяващи се хорове и дръзки клубни ритми, предназначени за колективно преживяване: ръце във въздуха, затворени очи, бас, резониращ в гърдите.

„2026: годината, в която танцуваме по-усърдно“, обеща наскоро Schulz в социалните мрежи – и „Flames“ го изпълнява. Това е песен, създадена да разпали дансингите по целия свят, за онази нощ, която кара всичко останало да избледнее, „дори ако всичко изгори с „Flames“.

За Robin Schulz

Robin Schulz е международно най-успешният солов изпълнител на Германия за всички времена. Роденият в Оснабрюк продуцент е натрупал над 20 милиарда стрймвания, продал е над 30 милиона записи и е получил 850 международни златни сертификата за своята смесица от хаус, електро и поп музика. Само в Spotify той достига до 24,5 милиона слушатели месечно. С 15 хита №1, Schulz е и най-успешният изпълнител в историята на германското радио. Той е участвал във всеки голям фестивал по света, от Tomorrowland до Ultra Miami, и има дългогодишна резиденция в Pacha Ibiza. Хитове като ремикса му на „Prayer In C“ и „Sugar“ (с участието на Francesco Yates) го правят глобална фигура на пресечната точка на клубната култура и поп музиката.