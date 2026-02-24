Издигайки се отново, като артист, иноватор Tiësto представя чисто нов сингъл, озаглавен „Beautiful Places“.

Той излиза едновременно с обявяването на дългоочакваното завръщане на носителя на награда Grammy DJ в Ибиса за първи път от три години това лято. Той ще бъде хедлайнер на седмична резиденция в първия хиперклуб в света, [UNVRS], започваща на 31 август с общо 5 участия. Отбелязвайки третата му резиденция на острова от 2013 г. насам, това е най-голямото му участие в Ибиса досега и загатва за още, които предстоят през 2026 г.

Предишният му сингъл, „Bring Me To Life“, се появи, след като Tiësto мистериозно се отказа от социалните мрежи, което предизвика обратно броене и глобални спекулации сред феновете и в общността на денс музиката. Изданието зададе тона за нова ера в кариерата на Tiësto и неговия хедлайн концерт на Великите пирамиди на САЩ, представен от P+US през декември 2025 г.

Като най-старото от Седемте чудеса на света, Пирамидите са се превърнали в рядка световна сцена за избрани, нашумели електронни изпълнения - а шоуто на Tiësto представлява монументално допълнение към това наследство, събирайки общо 1,7 милиона зрители на живо само за 3 часа. Феновете се насладиха на свежите му творчески насоки чрез 3-часов DJ сет PRISMATIC, заобиколен от един от най-вдъхновяващите фонове на Земята.

ЗА TIËSTO:

Tiësto непрекъснато е предефинирал, преобразявал и възраждал електронната музика, като едновременно с това е оказал влияние върху популярната култура. Известен с мултиплатинени международни химни, исторически изпълнения и безгранична креативност, би било невъзможно да си представим жанра без неговото влияние. Носителката на наградата GRAMMY®, международна икона, ефективно е пионер в „диджеите в Лас Вегас“, каквито ги познаваме, утвърждава се като „първият диджей, с изпълнение на Олимпийските игри“ и постига хитове през последните три десетилетия. Продажбите му в кариерата са надхвърлили 40 милиона албума, той е спечелил осем хита в Billboard Hot 100, натрупал е над 30 милиарда стриймвания и е събрал повече от дузина сертификати за мултиплатинени, платинени и златни сингли. Този творчески сезон го видя триумфално да преразгледа мелодичния дийп хаус звук, който е помогнал да се внедри, затваряйки кръга на кариерата му. Утвърден като един от най-влиятелните и изобретателни диджеи/продуценти на всички времена, Tiësto продължава да разчупва граници и да издига електронната музика до несравними висоти.