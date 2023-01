Twenty One Pilots празнуват годишнина с ново издание

Twenty One Pilots отбелязват десетгодишнината от излизането на своя основополагащ мултиплатинен дебютен албум с Fueled By Ramen с издаването на Vessel 10 Year Anniversary Limited Edition Boxset.

Ограниченото, единствено по рода си издание, включва зашеметяващ луксозен бокс сет в стил бонбониера, съдържащ двойна плоча (140 г.) с щампована опаковка и тройно сгъната обложка, както и вложка с триизмерен ефект и имитиращи Polaroid снимки.

Страна A и страна B съдържат оригиналния траклист на албума. Страна C включва четири вълнуващи песни на живо, записани по време на възхитителен концерт в родния им град Кълъмбъс, Охайо. Страна D включва песни, първоначално пуснати в независимия фаворит „Regional At Best“: „Forest“, „Glowing eyes“, „Kitchen sink“ и „Lovely“.

В допълнение към бокс сета Vessel 10 Year Anniversary Limited Edition, Twenty One Pilots представиха нова колекция от сувенири Vessel 10 Year. Вдъхновена от обложката на албума и тази ера от историята на групата, колекцията се състои от тениски и суичъри. Тя е вече налична в официалния магазин на групата.

Twenty One Pilots отпразнуваха годишнината на 8-ми януари (точно 10 години от датата на първото издаване на „Vessel“) със специалното тричасово предаване 10th Anniversary Variety Stream в YouTube, където групата преразгледа архивирани, невиждани досега кадри, сподели спомени и забавлява феновете с игри и спонтанни изпълнения на укулеле на парчета от ерата на „Vessel“. Стриймингът на живо също включваше благотворителен компонент, набирайки дарения за фондация „Make-A-Wish“, която събра над 45 хиляди долара по време на излъчването.

„Vessel“ отбеляза монументален момент в кариерата на Twenty One Pilots. Всички песни от оригиналното издание получиха златен сертификат от RIAA, което по-късно ги затвърди като „първата група или изпълнител, направил това постижение с два отделни албума“. Сред многото забележителни песни, той изпъкна с двойно платинената „Car Radio“, платинената „House of Gold“ и други. В ретроспекция, „KERRANG!!“ го постави на първо място при класирането на албумите им до момента, приветствайки го като „дяволски безупречен“ и заявявайки: „Не е чудно, че Twenty One Pilots са се превърнали в група с една от най- отдадените, страстни фен бази на планетата.“ Оценявайки го с „4,5 от 5 звезди“ при първоначалното издаване, „Alternative Press“ обяви, че „техните песни ще останат задълго в съзнанието ви“. Той създаде тяхната типична жанрова алхимия, вплитайки алтернативна и електронна музика с хип-хоп, рок и инди в саундтрака на бъдещето.

В края на 2022 г. Twenty One Pilots получиха множество нови сертификати от RIAA преди разпродаденото си хедлайн шоу в „Madison Square Garden“ в Ню Йорк. Сред новите отличия са златен сертификат за последния им албум „Scaled And Icy“, както и за техния сингъл „Shy Away “, платинен сертификат за сингъла „Jumpsuit “ и диамантен сертификат за техния химн за поколенията „Heathens“. Това отбеляза втория диамантен сертификат на групата, превръщайки я в един от 18-те изпълнители, които някога са печелили няколко диамантени сертификата за един сингъл.

Twenty One Pilots влязоха в историята на RIAA още през 2018 г., когато техният петкратно платинен дългосвирещ албум от 2015 г. – „BLURRYFACE“, който включва диамантено сертифицирания хит „Stressed Out “, стана първият албум в дигиталната ера, от който всяка песен е получила златен, платинен или мултиплатинен сертификат от RIAA. Година по-късно неговият предшественик – „Vessel“, от 2013 г. повтори същото постижение, правейки Twenty One Pilots първият изпълнител/група с два албума, блеснали с това забележително постижение.

Twenty One Pilots прекосиха Северна Америка с турнето THE ICY TOUR 2022. През миналото лято Twenty One Pilots бяха хедлайнери на фестивали в цял свят и споделиха специална версия на живо на „Heathens“, вдъхновени от възможността да претворят песента, приспособявайки я към света на оригиналния хитов сериал на Netflix – „Stranger Things“. Заснета по време на последния концерт от тяхното европейско фестивално турне „Electric Castle“ в Румъния, „Stranger Things // Heathens“ (На живо от Румъния) е придружена от официално видео, улавящо изненадващи моменти на живо от фестивалната площадка при историческия замък Bánffy.

Те участваха и в емблематичния сериал на MTV – „Unplugged“, където представиха преработени версии на някои от най-големите и най-обичаните песни от техния каталог – гледайте го ТУК. Освен това дуото също беше домакин на филмовото събитие „Twenty One Pilots Cinema Experience“, което събра фенове в кина по целия свят, за да гледат изпълнението им на живо на разширената версия на епичния им албум от 2021 г. – „Scaled And Icy“, включващо ремастерирано аудио и видео и повече от 20-минутни невиждани досега кадри.

„Scaled And Icy“ дебютира под номер 1 в класациите на Billboard Top Rock Albums и Top Alternative Albums. Изкачи се до номер 3 в Billboard 200, отбелязвайки най-успешната първа седмица за рок албум през 2021 г. Акценти в албума са #1 хитовете в радиостанциите с формат Alternative – „The Outside “, „Saturday “ и „Shy Away “, последният от които се изкачи до първа позиция във формата само за три седмици, поставяйки дуото в елитната група от изпълнители с множество песни, които са се издигнали до номер 1 във формата след три седмици или по-малко, включително: „U2“, „R.E.M.“, „The Cure“, „Linkin Park“, „Red Hot Chili Peppers“ и „Foo Fighters“.

Написан и до голяма степен продуциран от Tyler Joseph през 2020 г. – в изолация в домашното му студио, заедно с Dun, работещ върху ударната секция на албума от другия край на страната, „Scaled And Icy“ е продукт на виртуални сесии, осъществени от разстояние и показва как дуото се справя с промените в програмата си, заедно с преобладаващите емоции през 2020 г. - безпокойство, самота, скука и съмнение. Дуото трябваше да прекъсне нормалните си студийни сесии, но достигна ново ниво на интроспекция в процеса, възприемайки по-смел, изпълнен с въображение подход към писането на песните си. Резултатът е колекция от парчета, които водят напред през неуспехите и се фокусират върху възможностите, които си струва да бъдат запомнени. „Scaled And Icy“ е първият студиен албум на Twenty One Pilots от три години насам и следва техния дългосвирещ албум „Trench.“, получил платинен сертификат от RIAA.

Vessel 10 Year Anniversary Limited Edition Boxset излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

Снимка: Reel Bear Media

Снимка: Lindsey_Byrnes

Носителите на награда „GRAMMY®“ – Twenty One Pilots, тихо се издигнаха като една от най-успешните групи на 21-ви век и предефинираха звука на цяло едно поколение. След милиарди стриймвания и десетки мултиплатинени сертификати в цял свят, създаващото история дуо от Кълъмбъс, Охайо – Tyler Joseph и Josh Dun, достигна до връхната си точка със своя дългосвирещ албум „Scaled And Icy“. Той дебютира под номер 1 в класациите на Billboard “Top Rock Albums” и “Top Alternative Albums”. Изкачи се до номер 3 в “Billboard 200”, отбелязвайки най-успешната първа седмица за рок албум през 2021 г. Сред колекцията от химни, „Scaled And Icy“ роди "Shy Away", който прекара осем последователни седмици на първа позиция в радиостанциите с формат Alternative , "Saturday" и "The Outside", които също се изкачиха до #1 в същия формат. Златно сертифицираният „Scaled And Icy“ следва албума на Twenty One Pilots от 2018 г., получил платинен сертификат – „TRENCH“, който включва платинените сингли: „Chlorine“, „My Blood“, както и номинирания за награда „GRAMMY®“ – „Jumpsuit“. Албумът зае места в списъците „Най-доброто от“ на „Billboard“, „KERRANG!“, „Alternative Press“ и „Rock Sound“, които го поставиха на първо място. Създадено през 2009 г., дуото се стреми към този момент след масовия пробив на „BLURRYFACE“ през 2015 г. Получил четири платинени сертификата в САЩ, той беше обявен за първия албум, чиито песни са отличени със златен или платинен сертификат от RIAA и спечели награда „GRAMMY®“ за парчето с диамантен статус на продажби – „Stressed Out“. През 2019 г. „Twenty One Pilots“ обявиха, че техният дългосвирещ албум „Vessel“ от 2013 г. е постигнал същото златно и платинено ниво, като всяка отделна песен от албума е получила златен, платинен или мултиплатинен сертификат от RIAA, което прави дуото първият изпълнител/група с два албума, блеснали с това забележително постижение.

