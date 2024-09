Charli XCX обедини усилия с Troye Sivan за парчето „Talk Talk".

Певицата издаде шестия си студиен албум „BRAT“ и той се превърна в най-аплодирания от критиката албум на годината.

„BRAT“ остави своя отпечатък в културния дух на времето; дръзката кампания показа Charli да предизвиква препятствия по целия свят с нейните изненадващи диджей сетове „PARTYGIRL“, да разбива интернет с хитови видеоклипове и да изненадва с колаборации с изпълнители, като Billie Eilish, Lorde, Addison Rae, Robyn, Yung Lean, Julia Fox , Chloë Sevigny и Rachel Sennott.

Оттогава албумът е номиниран за Mercury Prize 2024, докато „Guess" с Billie Eilish“дебютира под номер 1 в официалните класации за сингли в Обединеното кралство през август, превръщайки Charli в първия британски изпълнител, стъпил на върха на класациите за сингли тази година.

Charli ще се впусне в най-големите си хедлайн шоута на стадиони в Обединеното кралство през ноември и декември, както и ще се обедини с дългогодишния си сътрудник Troye Sivan за тяхното дългоочаквано съвместно турне в САЩ „Charli XCX & Troye Sivan Present: Sweat“.

През февруари Charli даде старт на кампанията „BRAT“ със забележителна „Boiler Room“ в Бруклин в Ню Йорк с A. G. Cook, George Daniel, Finn Keane и Doss. Шоуто счупи рекорда за най-много RSVP на събитие в Boiler Room, като над 40 000 души са се регистрирали да присъстват. Включвайки специални гостувания от лица като Addison Rae и Julia Fox, шоуто бързо се превърна в един от най-популярните моменти на годината.

Успоредно с новия си албум, Charli работи по множество филмови и телевизионни проекти след пробивния успех и приноса ѝ към саундтрака към “Barbie” - „Speed Drive“ миналата година. Тя е съизпълнителен продуцент на музиката за филма A24 „Mother Mary“ с Jack Antonoff и също така продуцира оригинална музика за сериала на Benito Skinner „Overcompensating“ на Prime Video. Освен това Charli ще участва в римейка на Daniel Goldhaber на култовия филм на ужасите от 1978 г. „Faces of Death“ и в еротичния трилър на Greg Araki ‘I Want Your Sex’.

Авант-поп и електронната суперзвезда Charli xcx се превърна в емблематична фигура в изкуството, като помогна за разширяването на пейзажа на популярната музика през последното десетилетие, като безпроблемно пресича ъндърграунда и мейнстрийма с артистичната си продукция. В хода на една новаторска кариера, успешната изпълнителка спечели одобрението на критиците за своя иновативен стил и предприемачески дух и показа как далновидният ѝ подход променя поп културата в процеса.

Нейното дълготрайно влияние бе затвърдено миналата година, когато Charli бе удостоена с наградата “Visionary Award” на годишния Ivor Novellos в Лондон, докато тя също така получи наградата “Powerhouse” на церемонията на Billboard's Women In Music през март и наградата “ASCAP Global Impact” през май.

Новата песен ще бъде включена в „Brat and it’s totally different but also still brat“ – чисто нова версия на одобрения от критиците албум на Charli, който ще бъде издаден на 11 октомври чрез Atlantic Records.

Можете да поръчате предварително „Brat and it’s totally different but also still brat“.

Снимка: Орфей Мюзик

‘Brat and it’s completely different but also still brat’ Tracklist:

Disc One

1. 360 featuring robyn & yung lean

2. Track two

3. Track three

4. Track four

5. Talk talk featuring troye sivan

6. Von dutch a. g. cook remix featuring addison rae

7. Track seven

8. Track eight

9. Track nine

10. Girl, so confusing featuring lorde

11. Track eleven

12. Track twelve

13. Track thirteen

14. Track fourteen

15. Track fifteen

16. Guess featuring billie eilish

Disc Two

1. 360

2. Club classics

3. Sympathy is a knife

4. I might say something stupid

5. Talk talk

6. Von dutch

7. Everything is romantic

8. Rewind

9. So I

10. Girl, so confusing

11. Apple

12. B2b

13. Mean girls

14. I think about it all the time

15. 365

16. Hello goodbye

17. Guess

18. Spring breakers