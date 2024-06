Торино и Пашата оставиха отпечатъци в ефира на радио N-JOY

Торино и Пашата гостуваха на VenZy в шоуто "Над нещата".

Двамата изпълнители бяха в студиото на радио N-JOY, за да представят новата си песен "Отпечатъци".

Водещият обсъди с гостите какво ги е вдъхновило за парчето, с кого са я създали, дали имат песен в творчеството си досега, за която много сa се колебаели преди да издадат и на кого се доверяват най-много, дали една тяхна песен е наистина успешна.

Във видеото към песента, виждаме техните половинки, както и две много чаровни деца, за това и VenZy ги попита какво послание искат да изпратят точно с това видео.

А, ако искате да разберете и какви емоции носи музиката и срещата с публиката, чуйте в аудиофайла на страницата.