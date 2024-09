Тино утолява жаждата ни за нова музика

Тино утолява жаждата ни за музика с нов сингъл.

Талантливият изпълнител стана част от шоуто "От 10 до 2" с Нейа, за да представи парчето, озаглавено "Жажда" и да ни донесе още малко от лятото, с разказ за морето, музиката и приключенията.

Той самият е автор на текста и музиката. По парчето си сътрудничи с Искрен Тончев - Искрата, а по видеото с Плам Мирчева. Тино е режисьор на клипа и в него виждаме приятелския му кръг и момичето до него NICKA.

Гледайте клипа в неговия официален YouTube канал и утолете жаждата си за още морски емоции!

Колкото до бъдещето, артистът обмисля втория си студиен албум, а междувременно феновете му ще могат да го гледат на живо в София на 7 ноември.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Чуйте какво още разказа Тино в аудиофайла на страницата по-горе.