Timas с дебютно EP „Рано е да спра“

Любовта като движеща сила, която променя съдби и синхронизира на смиряваща честота егото и душата – това е тематичната линия на „Рано е да спра“, дебютното EP на Тихомир Митов-Timas.

Създаден в творческа колаборация с Fabrizio Parisi, мини албумът ще погъделичка слуха на меломаните с афинитет към мелодичния латин хаус и със сингъла „Остани“. Режисьорът Пламена Боева облича историята на песента в чернобели кадри, носещи усещане за добро аналогово кино. Премиерата на видеото беше в канала на Fa Mi Music.

„С Фабрицио създадохме „Остани“ като послание към онази красива любов, в която човек изкарва на показ най-добрата си версия и в същото време сваля всичките си защитни механизми. Адреналинът от този контраст на уязвимост и сила ме кара да се чувствам истински жив“, споделя Timas.

„Рано е да спра“ вдига посланието за трансформиращата сила на любовта на следващо ниво – онова, в което осъзнаваме, че тя е по-силна от нас и не сме господар на чувствата си. „За мен „Рано е да спра“ означава: „Рано е да спра да обичам. Рано е да спра да творя. Рано е да спра да преоткривам себе си“. Фокусът тук не е само върху формулата за интересно съществуване в двойка“, казва Timas.

Мини албумът вече получи летящ старт с афро-хаус сингълът The Ghosts Behind и масираната му подкрепа от радиостанции в САЩ, Великобритания, Мексико, Нидерландия, България и Гърция. The Ghosts Behind включва основния мотив от мелодията на един от най-оспорваните шлагери на Балканите (известен у нас като „Черни очи имаш моме“) и е част от плейлистите на глобални клубни икони като Пол Оукънфолд и Дон Диабло. Съвсем скоро факт ще стане и видеото към „Рано е да спра“, отново дело на Пламена Боева. Албумът „Рано е да спра“ е реализиран с подкрепата на Национален фонд “Култура” – НФК.

Зад псевдонима Timas стои талантливият поп изпълнител Тихомир Митов, който широката публика познава и като един от финалистите в „Гласът на България“. В репертоара си вплита латино ритми, фолклорни мотиви, електронна и денс музика. До момента има издадени няколко сингъла, които се радват на голяма популярност, сред тях „Аз съм тук“ (записана с квартета „Славеите на Надка Караджова“) и „Дай ми знак“. Носител на наградата „Дебют“ на Съюза на артистите в България за 2016 г. за песента „Аз съм тук“, вдъхновена от личната му история на осиновено дете и изминатия път към прошката.

Снимка: Fa&Mi Music

„Рано е да спра“ се разпространява от The Orchard/Virginia Records.