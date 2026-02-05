The Weeknd и KISS се присъединиха към клуба Billion Views на YouTube (Клубът с милиард гледания), с видеа, качени съответно през 2020 и 2019 г.

Първо, канадският денс-поп музикант отбелязва седмото си влизане в клуба с „Blinding Lights“, от албума му албум After Hours, който оглави Billboard Hot 100. Видеото въплъщава ексцентричната персона, която The Weeknd въплъщава през тази епоха, като музикантът носи червено сако и слънчеви очила, докато опасно се разхожда из Лас Вегас пеша и зад волана.

Преди това, артистът, роден като Ейбъл Тесфайе, е имал шест други визуализации, надхвърлили милиард гледания на платформата, включително „Starboy“ с участието на Daft Punk, „Save Your Tears“ и „The Hills“.

За KISS обаче добавянето на „I Was Made for Lovin’ You“ към Billion Views Club е първото за групата. Въпреки че е заснето през 1979 г. (според IMDb), видеото е публикувано в YouTube преди по-малко от шест години. В него членовете на емблематичната рок група, са с характерните си черно-бели коси, грим и тоалети, изпълняват класическия хит на сцена под мигащи светлини.

Много преди триумфа си в YouTube, „I Was Made For Lovin’ You“ беше успешен в класациите на Billboard. Той достигна № 11 в класацията Hot 100, докато албумът, от който е включен, Dynasty, достигна № 9 в Billboard 200.

„Клубът с милиард гледания“ се отнася до видеоклипове в YouTube, които са надхвърлили 1 милиард гледания, постигнат за първи път от „Gangnam Style“ на PSY през декември 2012 г. Към 2025 г. над 300 видеоклипа са достигнали тази граница, като „Baby Shark Dance“ води с над 16 милиарда гледания, следван от „Despacito“.