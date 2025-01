The Mac Miller Estate споделя албума “Balloonerism”

The Mac Miller Estate издава официално за първи път “Balloonerism”, любимия на феновете албум, който Mac създаде през 2014 г. от същия творчески период, в който се роди любимият му микстейп “Faces”.

След като първоначално беше показан със загадъчен трейлър в Tyler, The Creator's Camp Flog Gnaw Carnival миналата есен, „Balloonerism“ беше предшестван от сингъла „5 Dollar Pony Rides“, който беше пуснат миналата седмица. Албумът пристига заедно с Balloonerism - филм, базиран на албума на Mac Miller, режисиран от Samuel Jerome Mason и продуциран от Hornet. Представен от Remember Music & Waner Records, филмът представлява дългосрочен спътник на албума, който допълнително осветява света, представен от трейлър на албума и е достъпен за глобално стриймване чрез Prime Video сега.

Говорейки за процеса на концептуализиране и създаване на филма, Samuel Jerome Mason споделя:

“За първи път бях потърсен от Miller и Karen, за да работя върху музикален филм, който да придружава неиздадения албум на Mac Miller – „Balloonerism“. Започнах, като се опитах да намеря тематична нишка, преминаваща през албума, която включва илюстративни текстове, които разказват примамливи и докосващи се истории. Репликата „но чувстваш ли се голям колкото сянката си“ ме порази и се превърна в нещо като теза за видеото.”

“Разбирайки, че албумът е за израстването, аз се заех да направя филм, който медитира във времето – надпревара с времето и загуба на невинност. Ролите, които децата възприемат, и как тези роли се превръщат във възрастни, които в основата си все още са тези деца в сянка. Главният герой Timmy поема ролята на магьосника или разказвача, този, който призовава визия за бъдещето за своята група приятели.”

“В състезанието напред, децата играят по-тъмните си инстинкти, оставяйки сенките си да се развихрят. В опит да летят те падат. Но това пътуване е самият живот и мъдростта на напредналата възраст се крие в новооткритата емпатия, която можем да проявим към по-младите си, по-тромави същества.”

“Надяваме се, че това взаимодействие между гравитацията и светлината отразява емоционалния ефект на музиката на Malcolm. Той улови начина, по който всички се чувстваме понякога – изгубени, объркани и малки – с хумор, смирение и честност. Този албум увековечава отличителния дух на Malcolm – тъй като всички магьосници живеят вечно чрез своята магия – и аз се опитах да отдам справедливост на неговото наследство.”

“Проектът е в дълг към Malcolm и работата около албума – произведенията на изкуството и плановете, начертаните карти. Като аниматори и създатели на филми, ние изпитваме огромна благодарност, че се присъединихме към редиците на сътрудници и участници в този албум.

Албумът вече е наличен дигитално, както и в различни физически формати, включително CD, касета и винил, всички от които вече са налични за покупка. Винилът, който е проектиран от Bráulio Amado с поръчана от Mac обложка от Alim Smith, е наличен като издание с две плочи в два ексклузивни варианта, достъпни само чрез balloonerism.com – еднократна луксозна версия с ограничено издание, която включва дъга обвит с фолио калъф с бял винил и цветна брошура от 32 страници, включваща снимки и текстове на песни, както и ограничено еднократно печатане който включва прозрачен винил”.

“Balloonerism”

Mac Miller

Ballonerism

January 17, 2025

(Warner Records)

1. Tambourine Dream

2. DJ’s Chord Organ (feat. SZA)

3. Do You Have A Destination?

4. 5 Dollar Pony Rides

5. Friendly Hallucinations

6. Mrs. Deborah Downer

7. Stoned

8. Shangri-La

9. Funny Papers

10. Excelsior

11. Transformations (feat. Delusional Thomas)

12. Manakins

13. Rick’s Piano

14. Tomorrow Will Never Know