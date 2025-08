Saweetie разкри най-новия си проект

Многостранно развитата суперзвезда Saweetie издаде най-новия си проект – дръзкия и самоуверен „HELLA PRESSURE“.

Проектът от 5 парчета е ярка демонстрация на характерната за Saweetie „Icy Girl“ увереност, безкомпромисна енергия и динамични тактове.

След като сподели тийзъри в социалните мрежи , Saweetie представи нашумялото сътрудничество с глобалните K-pop икони TWICE в песента „superstars“ – пристрастяващ химн с приповдигащо настроение.

Миниалбумът продължава инерцията на „boffum“ – ритмичен сингъл, продуциран от носителя на наградата „GRAMMY®“ – J White Did It. Saweetie вдъхва живот на енергичното парче с наелектризиращ, игрив музикален видеоклип, режисиран от City James (гледайте ТУК). Saweetie плавно превключва между два различни начина на живот, предлагайки незабравими визии.

В проекта Saweetie представя изпипаното и наперено парче „pressure“, хита „twinz“ и трака с островно звучене „i need some inspo“.

Говорейки за заглавието на проекта, Saweetie споделя: „Казват, че натискът създава диаманти. Скъпи, аз съм родена такава. Има причина името ми да е Diamonté. Натискът никога не ме е смазал. Той ме е коронясал“.

„HELLA PRESSURE“ пристига, след като Saweetie старира първото си хедлайн турне в Австралия, с концерти в Пърт, Бризбейн, Мелбърн и Сидни – важен етап в глобалния ѝ успех.

С близо 6 милиарда стриймвания по целия свят, Saweetie оглави класациите с хитове като платинения „Tap In“, 4-кратно платинения хит „My Type“ и мултиплатинения химн „Best Friend“ с участието на Doja Cat, който ѝ донесе две номинации за GRAMMY®. Освен музиката, Saweetie има роли в „BMF“ на „STARZ“ и модната комедия „Idiotka“, която направи премиерата си по „SXSW“, както и партньорства с известни брандове като „McDonald’s“, „MAC“, „Postmates“, „NYX“, „Corona Premier“, „True Religion“ и други.

„HELLA PRESSURE“ - слушайте чрез Warner Records/Орфей Мюзик.

Траклист на „HELLA PRESSURE“:

1. pressure

2. boffum

3. twinz

4. i need some inspo

5. superstars feat. TWICE

За Saweetie

Като динамичен изпълнител, Saweetie продължава да се утвърждава като многостранно развит артист чрез оглавяваща класациите музика, незабравими изпълнения и глобално културно въздействие. Родена като Diamonté Harper в Северна Калифорния, Saweetie е израснала в мултиетническо семейство и е оформена от широк спектър от музикални влияния. След като получава бакалавърска степен по комуникации от USC, тя се издига до музикална слава с неоспорими хитове. С близо 6 милиарда стриймвания в кариерата си, платинени записи, две номинации за „GRAMMY®“ и сътрудничества в сферата на модата, красотата и храната, Saweetie се е превърнала в глас на поколението и определяща сила на съвременния хип-хоп и поп културата.