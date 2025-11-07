The KHANS обединиха сили с Polia за обща песен

"Northern Lights" е новият сингъл на електронното дуо The KHANS, в колаборация с певицата Polia.

Това е първият им съвместен проект – песен за любовта от пръв поглед, за онзи миг, в който всичко в теб започва да свети. Вдъхновени от магията на северното сияние, The KHANS съчетават характерното си модерно електронно звучене с новата енергия и нежния, но силно въздействащ глас наPolia.

Резултатът е мелодична и вдъхновяваща песен, в която пулсира енергията на любовта от пръв поглед – онази внезапна искра, която запалва светлината между хората.

Видеото към ٚ"Northern Lights" визуализира темата за пробуждането и светлината,която носим в себе си. За него екипът

заснема над 100 летящи фенера, които озаряват нощното небе и създават неповторима атмосфера. Режисьор н авидеото е Мартин

Калчев, а CGI ефектите са дело на доайена на българската анимация Александър Сокеров. Благодарение на техния съвместен труд,ٛ "Northern Lights" се превръща в истинско визуално преживяване, което допълва емоцията на песента.