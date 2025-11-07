Отбелязвайки смело и самоуверено завръщането си към попа, мултиплатинената световна суперзвезда Hilary Duff издава дългоочаквания си нов сингъл „Mature“ - първата ѝ нова музика от десетилетие.

Написана в съавторство с Duff, нейният съпруг и носителя на наградата Grammy автор на песни и продуцент Matthew Koma (Britney Spears, Pink) и хитмейкърката Madison Love (Halsey, Ava Max), сардоничната, блестяща песен пристига, като автобиография, вдъхновена от романтични злополуки в годините на нейното формиране.

„Mature“ е кратък разговор, който сегашното ми аз, води по-младото ми аз“, казва Hilary. „Двете размишляваме върху минало преживяване и си изпращаме любов. Това е смях, намигване и чувство на благодарност, че сме сигурни на мястото, което се намираме“.

На фона на ярката поп продукция и наслоена с характерните за Duff остроумие и уязвимост, песента „Mature“ е придружена от емоционален музикален видеоклип, режисиран от Lauren Dunn (Olivia Rodrigo, Dove Cameron, Saweetie).

„Mature“ следва неотдавнашното съобщение за предстоящия документален сериал на Duff, който ще проследи дългоочакваното ѝ музикално завръщане и личен път, предлагайки нефилтриран сюжет в света на Hilary. Прегръщайки възходите, паденията и всичко между тях, феновете ще се стремят да балансират между отглеждането на семейство, записването на нова музика, репетициите на живо и подготовката за сцена за първи път от повече от десетилетие.

Режисьор и изпълнителен продуцент е номинираният за Grammy и носител на награда „Emmy“ режисьор Sam Wrench [Taylor Swift: The Eras Tour, A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter], чрез Next of Kin Content, компания на EverWonder Studio. Сериалът ще представи завладяваща смесица от кадри във vérité, стилизирани интервюта, изпълнения и видеоклипове от личния ѝ архив.

Сингълът „Mature“ излиза чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик.

ЗА HILARY DUFF

Една от определящите звезди на своето поколение, мултиплатинената световна икона Hilary Duff се завръща в света на попа с най-смелия и самоуверен проект досега. След като се прослави като звездата на блокбъстъра на Disney Channel „Lizzie McGuire“, Duff стартира музикалната си кариера с четирикратно платинения албум „Metamorphosis“ от 2003 г. (включващ „So Yesterday“ и „Come Clean“, влезли в Топ 40 класациите), след което издаде платинения си едноименен албум от 2004 г. и автобиографичната денс-поп колекция от 2007 г. „Dignity“. Само с тези три албума, продадени в общ тираж от 15 милиона копия по целия свят, тя се утвърди и като продуцент, предприемач, филантроп и автор на бестселъри на New York Times, като същевременно продължава да се отличава с изключителни изпълнения в телевизията и киното, включително номинираната за награда роля в „Younger“ на Darren Star.

Наскоро подписала договор с Atlantic Records, Дъф сега стартира вълнуваща нова глава и споделя първата си нова музика след „Breathe In“. „Breathe Out.“ от 2015 г. (дебют № 5 в Billboard 200, направен с богат състав от продуценти/съавтори, включително Tove Lo и Ed Sheeran).