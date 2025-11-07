Давид Миланов пуска дебютна песен

Давид Миланов стана известен като финалист в 11-тия сезон на “Гласът на България”.

На 11.11. предстои премиерата на дебютния му сингъл “Цялата вселена”.

Песента е продуцирана от Мария Илиева, треньор на младия талант в предаването.

Давид Миланов започва да се занимава с музика едва преди няколко години, но качествата му не остават незабелязани и той печели сърцата на хиляди телевизионни зрители. Участието му в “Гласът на България” и достигането до второто място е важна крачка в музикалната му кариера и причината да срещне Мария Илиева, която избира за свой треньор и ментор.

Още на финала поп кралицата му обещава да продуцира негова авторска песен, а само няколко месеца по-късно Давид има възможност да открие концерта на Мария Илиева в Зала 1 на НДК и да пее пред няколко хиляди души.

“Цялата вселена” се ражда като идея още по време на предаването. Давид Миланов е автор на музиката и текста, а в работата по аранжимента се включва хитмейкъра Денис Попстоев.

“Много силно вярвам в Давид Миланов”, споделя Мария Илиева. “Обожавам таланта му и чистата му душа. Сигурна съм, много хора ще обикнат “Цялата вселена” и нямам търпение да ви я представим на 11.11!”