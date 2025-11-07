Katy Perry пусна нов сингъл и видео към него

Новият сингъл на Katy Perry „Bandaids“ вече е факт.

Във видеото виждаме певицата да разсъждава за края на връзка - нещо, което самата тя преживя след наскорошната си раздяла с актьора Orlando Bloom.

„Не е важно какво направи, а какво не направи“, пее Perry във въведението на поп парчето. „Беше там, но не беше“.

Клипът, режисиран от Christian Breslauer, съчетава сцени, в които небрежността на Katy я довежда почти до смърт, заради токов удар, също така автомобилни катастрофи и други.

В края на видеото, където Perry заявява „ако трябваше да го направя отново, пак бих го направила“.

Perry и Bloom обявиха раздялата си по-рано това лято след девет години заедно. Сега двамата споделят родителските права над дъщеря си Daisy Dove.

„Bandaids“ бележи първото завръщане на Katy Perry след издаването на албума ѝ „143“, който тя подкрепи с глобално турне, което завършва в Абу Даби на 7 декември. Албумът, в който участваха 21 Savage, Kim Petras, Doechii и JID, дебютира на №6 в Billboard 200 след издаването си.