С новия си сингъл РИА ни връща "Отначало" – в онзи сюрреалистичен момент между съня и реалността, очакването и усещането, че вече всичко е свършило.

"Отначало" е доза чиста емоция. Смело влиза в интерстилистиката на съвременното музикално пространство като алтернатива на поп, рок, рап, хардкор, любовен дует и мистична материя, която изригва като супернова.

РИА вече си има банда. „Final Four” са група близки приятели. Китаристът Виктор е познат от видеоклипа на „Intact“. На барабаните е Адриян, а на баса - Филип, чиито екстремни вокали чувате в "Отначало".

Всички те участват във видеото. То е заснето в околностите на София и дело на звездния творчески тандем Васил Стефанов / Стефка Николова. Стайлингът е на Изида Ауф.