Тейлър Суифт отново оглави световните продажби

Американската мегазвезда Тейлър Суифт оглави световните продажби през 2025 г. за четвърта поредна година и за шести път в кариерата си.

Организацията присъжда отличието на артиста с най-големи продажби на албуми и сингли през цялата година – независимо дали са в цифров, физически или стрийминг формат.

Общият обем на продажбите за всеки от артистите, включени в класацията, не се съобщава.

Изпълнителката на "Shake it Off", която е на 36 години, изпреварва кей-поп групата „Стрей кидс”. Формацията от Република Южна Корея постигна най-доброто си класиране досега и за трета поредна година се нареди в топ 5 на класацията на Международната федерация за фонографска индустрия. След тях е канадският рапър Дрейк. Тейлър Суифт получава тази награда, след като през октомври на пазара излезе 12-ият ѝ албум The Life Of A Showgirl.

Любовната история между Тейлър Суифт и американския футболист Травис Келси, с когото тя официално се сгоди това лято, заема важно място в албума. През 2025 г. излезе и шестсерийният документален филм The End of an Era, който показва какво се случва зад кулисите по време на световното турне на певицата. Фактът, че американската звезда оглавява класациите за шести път в кариерата си, е „исторически успех“, отбелязва в разпространено съобщение Виктория Оукли, изпълнителен директор на федерацията.

Актуалната в момента звезда - пуерториканецът Бед Бъни, който се изяви по време на полувремето на Супербоул и наскоро триумфира на церемонията на наградите „Грами“, заема пето място, изпреварвайки американския рапър Кендрик Ламар.

Източник: БТА