Jordan Adetunji с нов сингъл

Jordan Adetunji се завръща със завладяващ нов сингъл.
Номинираният за наградата Grammy изпълнител пусна парчето „Climbing Up“.
Продуцирана от Adetunji с неговите чести сътрудници Danny Casio (Rudimental, Matoma, Robin Schulz), J Rick и Leon Sharplin, „Climbing Up“ е придружена от официален музикален видеоклип, режисиран от награждавания режисьор Jean-Charles Chavarin (Moby, Paul Kalkbrenner).
„Тази песен е за събуждането в свят, в който не се забавя темпото, заради личната болката и за избора да се изправиш въпреки това. Тя е водена от тиха вяра, която продължава да те изправя обратно на крака, когато светът те блъска надолу“.
„Climbing Up“ вече е достъпен навсякъде чрез 300 Entertainment/Орфей Мюзик.