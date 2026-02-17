Eva Lea с международен пробив като автор

Virginia Publishing подписа издателски договор с южнокорейската компания KREATION MUSIC RIGHTS - част от глобалната структура на SM Entertainment, една от водещите и най-влиятелни компании в световната K-pop индустрия.

Това сътрудничество свързва българския креативен потенциал директно с един от най-силните музикални пазари в света. Партньорството създава възможност за автори от каталога на Virginia Publishing да бъдат част от международни творчески лагери, глобални проекти и бъдещи K-pop издания.

Първият автор в рамките на новото партньорство е Eva Lea (Ева Пармакова) – автор и артист с международен потенциал.

Ключова платформа за това развитие се оказва Sofia Songwriting Camp, където Eva Lea прави силно впечатление на чуждите автори и мениджъри и участието й в няколко издания на творческия лагер ѝ отваря врата към другия край на света. Запознанствата там водят до покана за няколко творчески лагера в Стокхолм и Трондхайм – среда на някои от най-силните поп автори в Европа. Следващата стъпка е още по-смела – предстоящо пътуване до Сеул, където тя ще работи директно в сърцето на K-pop индустрията.

Сделката е първа по рода си на това ниво между българска пъблишинг компания и структура от мащаба на KREATION MUSIC RIGHTS.

Снимка: Вирджиния Рекърдс



Robin Jenssen, Eva Parmakova (EVA LEA),Conny Danepalm, Christer Jenssen