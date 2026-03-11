„Papaoutai (Afro Soul)“ се превръща в световен онлайн феномен

Afro Soul интерпретацията на „Papaoutai“ от шведския продуцент mikeeysmind продължава да печели милиони слушатели по света и се утвърждава като един от най-големите онлайн музикални феномени на последните месеци.

Новата версия дава различна перспектива на култовия хит „Papaoutai“ на Stromae, като го пречупва през мащабна и кинематографична Afro Soul продукция с мощни хорови партии, богати струнни аранжименти и силно емоционално звучене.

Глобалният интерес към „Papaoutai (Afro Soul)“ продължава да расте. Песента вече надхвърля 85 милиона стрийма в Spotify, достига №3 в глобалната класация на Shazam, а популярността ѝ в социалните мрежи води до създаването на над 10 милиона видеа в TikTok и милиони гледания в YouTube. Парчето влиза и в редица официални класации и редакторски плейлисти по света, включително Apple Music Global Pop в повече от 160 държави.

Особено силен е интересът и в България, където „Papaoutai (Afro Soul)“ достига №1 в Shazam, превръщайки се в една от най-разпознаваемите песни у нас в момента и доказвайки силния отклик на местната публика към новата интерпретация на класиката.

Снимка: Animato Music / Universal Music Group

Оригиналният „Papaoutai“ на Stromae – част от албума „Racine carrée“ – се превръща в един от най-големите френскоезични хитове на десетилетието. Песента достига №1 във Франция и Белгия, а видеото ѝ остава сред най-гледаните музикални клипове на френски език в YouTube, преминавайки границата от един милиард гледания. С новата Afro Soul версия mikeeysmind отдава почит на емоционалната история зад песента – посветена на бащата на Stromae – като я представя в съвременна и атмосферна продукция, която достига до ново поколение слушатели и показва как една силна композиция може да намери нов живот години след първото си издаване.